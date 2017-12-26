krasnovavaleria85 » 26 дек 2017, 05:50

Prtut.ru - предлагаем Вашему вниманию надежный сервис, занимающийся накруткой и продвижением страниц, групп и пабликов в популярных соцсетях. Здесь можно получить любой ресурс по низким ценам и заказать раскрутку страницы с гарантиями. Ниже предлагаем ознакомиться с полным списком основных услуг и цен на них:

Instagram / Инстаграм

Подписчики

1000 русских - 499 рублей

1000 английских - 359 рублей

1000 ботов — 139 рублей

Лайки

1000 турбо лайков - 289 рублей

1000 лайков русских - 219 рублей

1000 бот лайков – 99 рублей

Просмотры видео

1000 - 49 рублей

Комментарии

1000 комментариев на фотографии / видео - 899 рублей

Боты

1000 ботов — 139 рублей

Telegram / Телеграмм

Подписчики каналов Channel

1000 – 1249 рублей

Просмотры

1000 — 129 рублей

Подписчики в группу

1000 - 2199 рублей

ВКонтакте / Vk

Друзья / Подписчики на страницу

1000 - 389 рублей

Офферы в группу

1000 - 259 рублей

Боты в группу

1000 — 199 рублей

Лайки

1000 - 99 рублей

Репосты

1000 - 279 рублей

Просмотры

1000 просмотров - 99 рублей

Youtube / Ютуб

Просмотры

1000 - 119 рублей

Лайки

1000 лайков - 559 рублей

Подписчики

1000 на канал - 2049 рублей

Facebook / Фейбук

Лайки

1000 на фото / посты - 79 рублей

1000 лайков на паблик / фанов - 799 рублей

Друзья

1000 - 499 рублей

Подписчики

1000 подписчиков групп / пабликов - 799 рублей

1000 на личный профиль - 499 рублей

Twitter / Твитттер

Фолловеры / Читатели

1000 фолловеров- 199 рублей

Лайки и ретвиты

1000 ретвитов - 199 рублей

1000 лайков - 99 рублей

Periscope / Перископ

Подписчики

1000 подписчиков - 550 рублей

Ask.fm / Аск.фм

Подписчики

1000 живых — 300 рублей

1000 ботов — 150 рублей

Лайки

1000 — 110 рублей

Одноклассники

Друзья

1000 — 360 рублей

Участники групп

1000 — 250 рублей

Лайки / Классы

1000 — 200 рублей

Голоса в опросы и конкурсы

1000 — 700 рублей

Кроме того, на данном сервисе можно сделать заказ без предварительной регистрации. Для того, чтобы купить необходимый ресурс (лайки, подписчиков), достаточно выбрать желаемую услугу в меню и оплатить заказ. Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок, по которой можно набрать трафик по привлекаемым расценкам и раскрутить страницу или группу недорого.

Контакты:

сайт: prtut.ru

почта: prtut1@yandex.ru