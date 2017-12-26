Instagram / Инстаграм
Подписчики
1000 русских - 499 рублей
1000 английских - 359 рублей
1000 ботов — 139 рублей
Лайки
1000 турбо лайков - 289 рублей
1000 лайков русских - 219 рублей
1000 бот лайков – 99 рублей
Просмотры видео
1000 - 49 рублей
Комментарии
1000 комментариев на фотографии / видео - 899 рублей
Боты
1000 ботов — 139 рублей
Telegram / Телеграмм
Подписчики каналов Channel
1000 – 1249 рублей
Просмотры
1000 — 129 рублей
Подписчики в группу
1000 - 2199 рублей
ВКонтакте / Vk
Друзья / Подписчики на страницу
1000 - 389 рублей
Офферы в группу
1000 - 259 рублей
Боты в группу
1000 — 199 рублей
Лайки
1000 - 99 рублей
Репосты
1000 - 279 рублей
Просмотры
1000 просмотров - 99 рублей
Youtube / Ютуб
Просмотры
1000 - 119 рублей
Лайки
1000 лайков - 559 рублей
Подписчики
1000 на канал - 2049 рублей
Facebook / Фейбук
Лайки
1000 на фото / посты - 79 рублей
1000 лайков на паблик / фанов - 799 рублей
Друзья
1000 - 499 рублей
Подписчики
1000 подписчиков групп / пабликов - 799 рублей
1000 на личный профиль - 499 рублей
Twitter / Твитттер
Фолловеры / Читатели
1000 фолловеров- 199 рублей
Лайки и ретвиты
1000 ретвитов - 199 рублей
1000 лайков - 99 рублей
Periscope / Перископ
Подписчики
1000 подписчиков - 550 рублей
Ask.fm / Аск.фм
Подписчики
1000 живых — 300 рублей
1000 ботов — 150 рублей
Лайки
1000 — 110 рублей
Одноклассники
Друзья
1000 — 360 рублей
Участники групп
1000 — 250 рублей
Лайки / Классы
1000 — 200 рублей
Голоса в опросы и конкурсы
1000 — 700 рублей
Кроме того, на данном сервисе можно сделать заказ без предварительной регистрации. Для того, чтобы купить необходимый ресурс (лайки, подписчиков), достаточно выбрать желаемую услугу в меню и оплатить заказ. Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок, по которой можно набрать трафик по привлекаемым расценкам и раскрутить страницу или группу недорого.
Контакты:
сайт: prtut.ru
почта: prtut1@yandex.ru