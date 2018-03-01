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Предложения по аренде или продаже тепловизора
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Предложения по аренде или продаже тепловизора
Прицениваюсь к разным предложениям на аренду или продажу тепловизора.
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Предложения по аренде или продаже тепловизора
Тут наверное логически возникает встречный вопрос, а для чего вам такое оборудование понадобилось, и уже отталкиваясь от этого можно как то судить о том что вам делать, покупать или же все таки лучше арендовать.
По поводу же стоимости на покупку не готова высказываться, ну а вот по аренде могу сказать что подобных http://olil.ru/services/rental/thermal-imager предложении достаточно много.
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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