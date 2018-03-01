Джульета » 01 мар 2018, 03:45

Тут наверное логически возникает встречный вопрос, а для чего вам такое оборудование понадобилось, и уже отталкиваясь от этого можно как то судить о том что вам делать, покупать или же все таки лучше арендовать.

По поводу же стоимости на покупку не готова высказываться, ну а вот по аренде могу сказать что подобных http://olil.ru/services/rental/thermal-imager предложении достаточно много.