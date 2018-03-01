Предложения по аренде или продаже тепловизора

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Предложения по аренде или продаже тепловизора

Новое сообщение Кристина » 01 мар 2018, 03:42

Прицениваюсь к разным предложениям на аренду или продажу тепловизора.

Что выгоднее из этого, ваше мнение.



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Re: Предложения по аренде или продаже тепловизора

Новое сообщение Джульета » 01 мар 2018, 03:45

Тут наверное логически возникает встречный вопрос, а для чего вам такое оборудование понадобилось, и уже отталкиваясь от этого можно как то судить о том что вам делать, покупать или же все таки лучше арендовать.

По поводу же стоимости на покупку не готова высказываться, ну а вот по аренде могу сказать что подобных http://olil.ru/services/rental/thermal-imager предложении достаточно много.

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Джульета
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