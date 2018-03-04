Стоит ли покупать корма для животных в интернет магазинах

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Стоит ли покупать корма для животных в интернет магазинах

Новое сообщение Кристина » 04 мар 2018, 08:50

Нынче стали популярными покупки в интернете и через интернет.

Меня лично интересует вопрос покупки корма для хомяков, и именно интересует если можно корм для этих славных зверьков в интернет магазинах покупать?



Аватара пользователя
Кристина
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group