Казино Обыграть Невозможно
Модераторы: more, bot, translate
Казино Обыграть Невозможно
-
Лолита
- Читатель
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
-
Re: Казино Обыграть Невозможно
-
Сабрина
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
-
Re: Казино Обыграть Невозможно
Все эти способы основаны на точном расчете, однако из-за очень большого количества информации, которую необходимо обработать, устно без использования спецтехники такие расчеты выполнить практически невозможно. Яркий, абсолютно реалистичный пример уникума, который может выполнить такой расчет в уме, показан в известном фильме "Человек дождя" с Томом Крузом (в этом фильме такой расчет в уме выполняет больной аутизмом брат героя Круза в исполнении Дастина Хоффмана)
Обычно для таких расчетов люди пытаются использовать специальные компьютеры. Например, для игры в рулетку, есть такая штуковина с кнопкой, на которую нужно нажимать в момент пуска и остановки рулетки. Эта штуковина рассчитывает технические особенности рулетки и стиль работы крупье и может выдать достаточно точный прогноз игры. Естественно, эта штуковина запрещена во всех казино. Во многих странах, если тебя поймают с такой штуковиной, то не только запретят вход в казино, но и отдадут под суд и при этом светит вполне реальный тюремный срок за мошенничество.
-
Анастасия33
- Читатель
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
-
Re: Казино Обыграть Невозможно
Матиматический расчет?Разнообразные системы игр?Живой человек за копьютером казино?
видно что 9 раз выпадало черное- комент от SPESSO
Собственно это и должно было случиться - SPESSO - ввел 7 долларов и выиграл 7 - это 100% прибыль и здесь, автоматически включается защита, прописаная программистами, серия выпадений одного цвета от 10 раз и больше - результат: Вам не хватает депозита.К тому же в большестве казино стоит ограничение на максимальную ставку!О системе Мартингейла, по которой пытаються играть многие, знают все до последнего казино в интернете и у них существует множество систем защиты - поэтому, Вы просто обречены на проигрышь!Однако,при соблюдении определенных правил и стратегий, обыграть казино можно.
1)Играть не более 15 минут - несколько раз в день
2)За весь день Ваша прибыль не должна быть выше 20% от депозита
3)Если Вы хотите заработать - не ставьте азарт игры више своей цели
Я занимаюсь игрой в рулетку профессиональнои свои 50-70 долларов в день имею.Я не буду описывать свою стратегию,просто пусть скептики посмотрят
-
JassKy
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:41
-
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Анастасия33, Сабрина, JassKy, Лолита и гости: 2