Анастасия33 » 25 май 2018, 15:05

Обычному человеку стабильно обыгрывать казино невозможно. Во всем мире есть примерно несколько сотен людей, которые могут это делать, но все они хорошо известны владельцам казино. Все серьезные казино имеют так называемый "черный список". Людей, попавших в этот список, просто не пускают играть в казино. Каким образом можно выигрывать в казино стабильно? Есть несколько способов, но практически все они запрещены.

Все эти способы основаны на точном расчете, однако из-за очень большого количества информации, которую необходимо обработать, устно без использования спецтехники такие расчеты выполнить практически невозможно. Яркий, абсолютно реалистичный пример уникума, который может выполнить такой расчет в уме, показан в известном фильме "Человек дождя" с Томом Крузом (в этом фильме такой расчет в уме выполняет больной аутизмом брат героя Круза в исполнении Дастина Хоффмана)

Обычно для таких расчетов люди пытаются использовать специальные компьютеры. Например, для игры в рулетку, есть такая штуковина с кнопкой, на которую нужно нажимать в момент пуска и остановки рулетки. Эта штуковина рассчитывает технические особенности рулетки и стиль работы крупье и может выдать достаточно точный прогноз игры. Естественно, эта штуковина запрещена во всех казино. Во многих странах, если тебя поймают с такой штуковиной, то не только запретят вход в казино, но и отдадут под суд и при этом светит вполне реальный тюремный срок за мошенничество.