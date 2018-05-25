Казино Обыграть Невозможно

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Казино Обыграть Невозможно

Новое сообщение Лолита » 25 май 2018, 14:45

Многие хотят много денег. Очень много денег. Что они для этого делают? Некоторые из них идут в казино, и делают они это напрасно. Ну невозможно казино обыграть. Первые полчаса вам возможно будет везти, даже если не будет, вам рупье будет "помогать" выиграть. Но это только полчаса. А там нужно уходить, не надо в это влезать. Тем самым вас хотят заманить, чтобы вы проиграли больше. Казино невозможно обыграть. У них много уловок, и особенно когда вы ставите большую сумму, то они с помощью магнита шарик перебрасывают. У них очень много уловок. Про интернет - казино я уж промолчу. Там всё заскриптовано.


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Re: Казино Обыграть Невозможно

Новое сообщение Сабрина » 25 май 2018, 15:01

Обыграть невозможно, но немножко выиграть можно, если голову иметь. У меня головы нет, поэтому я больше проиграл, чем выиграл. Всего на подобного рода развлечения :popcorn: я потратил... Не знаю сколько. Не 100 , не 50 и не 20 долларов, это точно. Где-то в районе десяти -пятнадцати. Зато нервы пощекотал :stena: ))) Но и лезть обратно не собираюсь, знаю, что ничего толкового из этого не выйдет.
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Re: Казино Обыграть Невозможно

Новое сообщение Анастасия33 » 25 май 2018, 15:05

Обычному человеку стабильно обыгрывать казино невозможно. Во всем мире есть примерно несколько сотен людей, которые могут это делать, но все они хорошо известны владельцам казино. Все серьезные казино имеют так называемый "черный список". Людей, попавших в этот список, просто не пускают играть в казино. Каким образом можно выигрывать в казино стабильно? Есть несколько способов, но практически все они запрещены.

Все эти способы основаны на точном расчете, однако из-за очень большого количества информации, которую необходимо обработать, устно без использования спецтехники такие расчеты выполнить практически невозможно. Яркий, абсолютно реалистичный пример уникума, который может выполнить такой расчет в уме, показан в известном фильме "Человек дождя" с Томом Крузом (в этом фильме такой расчет в уме выполняет больной аутизмом брат героя Круза в исполнении Дастина Хоффмана)

Обычно для таких расчетов люди пытаются использовать специальные компьютеры. Например, для игры в рулетку, есть такая штуковина с кнопкой, на которую нужно нажимать в момент пуска и остановки рулетки. Эта штуковина рассчитывает технические особенности рулетки и стиль работы крупье и может выдать достаточно точный прогноз игры. Естественно, эта штуковина запрещена во всех казино. Во многих странах, если тебя поймают с такой штуковиной, то не только запретят вход в казино, но и отдадут под суд и при этом светит вполне реальный тюремный срок за мошенничество.

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Re: Казино Обыграть Невозможно

Новое сообщение JassKy » 25 май 2018, 15:08

Все что высказали люди - от части правда, от части нет.

Матиматический расчет?Разнообразные системы игр?Живой человек за копьютером казино?

видно что 9 раз выпадало черное- комент от SPESSO

Собственно это и должно было случиться - SPESSO - ввел 7 долларов и выиграл 7 - это 100% прибыль и здесь, автоматически включается защита, прописаная программистами, серия выпадений одного цвета от 10 раз и больше - результат: Вам не хватает депозита.К тому же в большестве казино стоит ограничение на максимальную ставку!О системе Мартингейла, по которой пытаються играть многие, знают все до последнего казино в интернете и у них существует множество систем защиты - поэтому, Вы просто обречены на проигрышь!Однако,при соблюдении определенных правил и стратегий, обыграть казино можно.

1)Играть не более 15 минут - несколько раз в день

2)За весь день Ваша прибыль не должна быть выше 20% от депозита

3)Если Вы хотите заработать - не ставьте азарт игры више своей цели

Я занимаюсь игрой в рулетку профессиональнои свои 50-70 долларов в день имею.Я не буду описывать свою стратегию,просто пусть скептики посмотрят

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