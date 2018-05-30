Кристина » 31 май 2018, 15:10

Харси писал(а): Хотели отметить ДР в каком-нибудь ресторанчике с необычным, тематическим интерьером. Посоветуйте, плиз (по ценам на одного 1500-2000) Чтобы было не пафосно, а именно необычно и уютно

Вас какого плана интересует ресторан: бюджетный, средне бюджетный или все таки полноценно изысканный.

И если говорить о том куда пойти, выбирая золотую середину, то советую вот сюда https://rest-volna.ru/ пойти. Обращу внимание что явно это один из лучших рыбных ресторанов в Москве, по этому уж точно подобный вариант вас сможет заинтересовать.