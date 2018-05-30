Посоветуйте ресторан (Москва)
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Посоветуйте ресторан (Москва)
Хотели отметить ДР в каком-нибудь ресторанчике с необычным, тематическим интерьером. Посоветуйте, плиз (по ценам на одного 1500-2000) Чтобы было не пафосно, а именно необычно и уютно
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Посоветуйте ресторан (Москва)
Харси писал(а):Хотели отметить ДР в каком-нибудь ресторанчике с необычным, тематическим интерьером. Посоветуйте, плиз (по ценам на одного 1500-2000) Чтобы было не пафосно, а именно необычно и уютно
Вас какого плана интересует ресторан: бюджетный, средне бюджетный или все таки полноценно изысканный.
И если говорить о том куда пойти, выбирая золотую середину, то советую вот сюда https://rest-volna.ru/ пойти. Обращу внимание что явно это один из лучших рыбных ресторанов в Москве, по этому уж точно подобный вариант вас сможет заинтересовать.
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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