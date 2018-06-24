JardY » 24 июн 2018, 22:34

Волнует меня такой вопрос, имеет ли смысл покупать в интернете мебель.

Просто вроде как предложении достаточно много, но многие заверяют что якобы нет смысла заказывать через интернет мебель, можно попасть на низкое качество.

И что можете сказать, имеет ли смысл в интернете мебель покупать?