А в особенности интересует меня как и куда лучше всего обратится, как проверить безопасность сайт от взлома?
Как обезопасить сайт о взломе
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Как обезопасить сайт о взломе
Нужны советы, каким образом можно обезопасить сайт от взлома.
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Re: Как обезопасить сайт о взломе
Харизма писал(а):Нужны советы, каким образом можно обезопасить сайт от взлома.
А в особенности интересует меня как и куда лучше всего обратится, как проверить безопасность сайт от взлома?
Обратится к профи в области обеспечения безопасности сайта.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Как обезопасить сайт о взломе
Ищите профи, которые смогут полноценную безопасность вашего сайта обеспечить.
И знаете, пожалуй что именно вот сюда https://metascan.ru/ вам как раз и стоит обратится. Оценивая предложение как таковое, явно говоря они смогут все дыры в безопасности обнаружить и помогут проблемы с сайтом решить, если конечно таковые возникнут.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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