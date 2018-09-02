Что бабушки на 70 лет подарить

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Что бабушки на 70 лет подарить

Новое сообщение JardY » 02 сен 2018, 23:07

Скоро у бабушки юбилей, исполняется ей 70.

В общем нужно выбрать подарок, уже две недели ломаю голову что в качестве подарка выбрать.

Выскажите свое мнение, помогите в предложениях разобраться.



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JardY
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Re: Что бабушки на 70 лет подарить

Новое сообщение Симбиоза » 02 сен 2018, 23:42

JardY писал(а):Скоро у бабушки юбилей, исполняется ей 70.

В общем нужно выбрать подарок, уже две недели ломаю голову что в качестве подарка выбрать.

Выскажите свое мнение, помогите в предложениях разобраться.

Даже не знаю...предложении много!!!

В интернете не пробовали идей подарков искать?

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Симбиоза
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