В общем нужно выбрать подарок, уже две недели ломаю голову что в качестве подарка выбрать.
Выскажите свое мнение, помогите в предложениях разобраться.
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В общем нужно выбрать подарок, уже две недели ломаю голову что в качестве подарка выбрать.
Выскажите свое мнение, помогите в предложениях разобраться.
JardY писал(а):Скоро у бабушки юбилей, исполняется ей 70.
В общем нужно выбрать подарок, уже две недели ломаю голову что в качестве подарка выбрать.
Выскажите свое мнение, помогите в предложениях разобраться.
Даже не знаю...предложении много!!!
В интернете не пробовали идей подарков искать?
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