JardY » 02 сен 2018, 23:07

Скоро у бабушки юбилей, исполняется ей 70.

В общем нужно выбрать подарок, уже две недели ломаю голову что в качестве подарка выбрать.

Выскажите свое мнение, помогите в предложениях разобраться.