Стоит ли туристическое предложение в интернете искать

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Стоит ли туристическое предложение в интернете искать

Новое сообщение Дарки » 04 сен 2018, 16:27

Хочу сказать что вроде как нынче многие отказываются от услуг тур агентств и выбирают для брони туров на отдых именно онлайн сайты для брони.

А по факту, на каких сайтах безопасно можно бронь тура на отдых в ту же Европу сделать?



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Дарки
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Re: Стоит ли туристическое предложение в интернете искать

Новое сообщение Бравия » 04 сен 2018, 19:07

Прикол весь в том что те же туристические агенства открывают сайты по брони
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