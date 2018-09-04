А по факту, на каких сайтах безопасно можно бронь тура на отдых в ту же Европу сделать?
Стоит ли туристическое предложение в интернете искать
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Стоит ли туристическое предложение в интернете искать
Хочу сказать что вроде как нынче многие отказываются от услуг тур агентств и выбирают для брони туров на отдых именно онлайн сайты для брони.
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Дарки
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 01:22
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Re: Стоит ли туристическое предложение в интернете искать
Прикол весь в том что те же туристические агенства открывают сайты по брони
- Бравия
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 авг 2018, 15:56
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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