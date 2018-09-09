Посуда для итальянского ресторана

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Посуда для итальянского ресторана

Новое сообщение JardY » 09 сен 2018, 23:48

Нужно найти выгодное предложение на посуду, для итальянского ресторана.

А интересует меня вопрос о том куда обратится, для того чтоб купить всю нужную посуду в одном месте.

Обсудим разные варианты, кто посоветует с выбором лучшего из таковых.



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Re: Посуда для итальянского ресторана

Новое сообщение Симбиоза » 10 сен 2018, 01:43

JardY писал(а):Нужно найти выгодное предложение на посуду, для итальянского ресторана.

А интересует меня вопрос о том куда обратится, для того чтоб купить всю нужную посуду в одном месте.

Обсудим разные варианты, кто посоветует с выбором лучшего из таковых.

Вас интересует просто покупка элитной посуды?

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