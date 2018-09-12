Мастерская мозаики

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Мастерская мозаики

Новое сообщение ferrumd » 12 сен 2018, 11:18

Художественная мастерская мозаики http://plitka-mosaica.ru/artstudio/

Мозаика для бассейна, хамама, ванной, кухни, декора интерьеров и экстерьеров.

Художественная мастерская мозаики. Панно, картины, иконы, растяжки, смеси из мозаики.

Материалы для дизайна интерьеров.

Художественная роспись акриловыми красками.



ferrumd
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 сен 2018, 11:11
Откуда: Москва
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