Где заказать услугу по переносу сайта с Битрикс

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Где заказать услугу по переносу сайта с Битрикс

Новое сообщение Харси » 20 сен 2018, 14:15

Интересует вопрос о том куда обратится для заказа переноса сайта с движка Битрикс.

Замечу что однозначно говоря предложении много, не в этом проблема, а интересен мне вопрос о том куда лучше всего обратится?



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Re: Где заказать услугу по переносу сайта с Битрикс

Новое сообщение Сабрина » 20 сен 2018, 14:35

Харси писал(а):Интересует вопрос о том куда обратится для заказа переноса сайта с движка Битрикс.

Замечу что однозначно говоря предложении много, не в этом проблема, а интересен мне вопрос о том куда лучше всего обратится?

В интернете есть фирмы оказывающие такие услуги, вот к ним и обращайтесь!

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Re: Где заказать услугу по переносу сайта с Битрикс

Новое сообщение Карви » 20 сен 2018, 18:22

Есть такая фирма Spartan, вот именно к ним и советую обратится для поиска выгодного предложения по адаптации.

Без спора фирма далеко не единственная оказывающая такого рода услуги, однако их предложение является по истине приличным и именно за счет того что они давно на рынке предоставления таких услуг и являются настоящими профессионалами своего дела.

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