Проведение соц. исследования

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Проведение соц. исследования

Новое сообщение Alexx89 » 22 сен 2018, 19:59

Если вам нужно проведение социологического исследования в Украине,обращайтесь в компанию Imdata.Там работают профессионалы своего дела и всегда добиваются результата.Применяются самые разные методика получения информации.


Alexx89
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 01:03
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