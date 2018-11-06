Хочу посмотреть фильм «Патрик» 2018 года. Подскажите, где его можно найти?

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Хочу посмотреть фильм «Патрик» 2018 года. Подскажите, где его можно найти?

Новое сообщение brostov » 06 ноя 2018, 17:43

Хочу посмотреть фильм «Патрик» 2018 года. Подскажите, где его можно найти?


brostov
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Сообщения: 12
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Re: Хочу посмотреть фильм «Патрик» 2018 года. Подскажите, где его можно найти?

Новое сообщение wenow » 06 ноя 2018, 20:59

Сам только вчера посмотрел этот фильм. Жалею, что не видел его раньше. Довольно интересный сюжет, с непредсказуемой концовкой, лично мне очень понравилось. Нашёл я его в хорошем качестве вот на этом сайте http://cinema-hdtv.club

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wenow
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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