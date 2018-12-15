Во первых хочу заметить что нынче очень много предложении на кредиты, и при всем этом стоит сказать что интересна мне выгода самого предложения.
А по факту говоря, как разбираться среди ипотечных предложении?
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Во первых хочу заметить что нынче очень много предложении на кредиты, и при всем этом стоит сказать что интересна мне выгода самого предложения.
А по факту говоря, как разбираться среди ипотечных предложении?
И говоря о том какие критерии отбора предложении на ипотеку бывают, советую как раз тут https://doveriye-estate.ru/msk/articles ... i-v-moskve приценится к представленной информации по теме критерии отбора предложении.
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