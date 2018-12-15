Как в принципе народ отбирает ипотечные предложения

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Как в принципе народ отбирает ипотечные предложения

Новое сообщение Харси » 15 дек 2018, 09:11

По какому принципу вообще народ выбирает предложения на ипотеку и ипотечные кредиты.

Во первых хочу заметить что нынче очень много предложении на кредиты, и при всем этом стоит сказать что интересна мне выгода самого предложения.

А по факту говоря, как разбираться среди ипотечных предложении?



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Re: Как в принципе народ отбирает ипотечные предложения

Новое сообщение Лолита » 15 дек 2018, 09:20

По рейтингу и отзывам и разных банках и банковских предложениях.
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Re: Как в принципе народ отбирает ипотечные предложения

Новое сообщение Жнади » 15 дек 2018, 10:52

Отзывы, выгоду предложения, другие важные моменты.

И говоря о том какие критерии отбора предложении на ипотеку бывают, советую как раз тут https://doveriye-estate.ru/msk/articles ... i-v-moskve приценится к представленной информации по теме критерии отбора предложении.

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