Как проверить на честность продавца алиэкспрес?

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Как проверить на честность продавца алиэкспрес?

Новое сообщение Даниил » 01 янв 2019, 14:38

Как проверить на честность продавца алиэкспрес? Месяцев 4 назад заказал стул с этого магазина, и до сих про не слуху не духу. Че делать?


Даниил
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:29
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Re: Как проверить на честность продавца алиэкспрес?

Новое сообщение old » 01 янв 2019, 14:43

Ну, не знаю, следующий раз установи "алитулс", что ли. Сам я в инете ничего не покупаю.
old
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Re: Как проверить на честность продавца алиэкспрес?

Новое сообщение Karl » 01 янв 2019, 14:48

Установи приложение что сказали выше, оно отлично робит. Но AliExpress не единственный интернет-маркет, есть например:https://sellercheck.ru/c/202001479 глянь.
Karl
 
Сообщения: 3
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