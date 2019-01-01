Как проверить на честность продавца алиэкспрес?
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Как проверить на честность продавца алиэкспрес?
Как проверить на честность продавца алиэкспрес? Месяцев 4 назад заказал стул с этого магазина, и до сих про не слуху не духу. Че делать?
- Даниил
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:29
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Re: Как проверить на честность продавца алиэкспрес?
Ну, не знаю, следующий раз установи "алитулс", что ли. Сам я в инете ничего не покупаю.
- old
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 дек 2018, 13:08
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Re: Как проверить на честность продавца алиэкспрес?
Установи приложение что сказали выше, оно отлично робит. Но AliExpress не единственный интернет-маркет, есть например:https://sellercheck.ru/c/202001479 глянь.
- Karl
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:33
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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