Где заказать мебель?

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Где заказать мебель?

Новое сообщение Даниил » 01 янв 2019, 14:57

Кто знает где можно заказать мебель?


Даниил
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:29
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Re: Где заказать мебель?

Новое сообщение Karl » 01 янв 2019, 14:59

Есть ведь магазины и торговые центры, вот и спроси.
Karl
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:33
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Re: Где заказать мебель?

Новое сообщение old » 01 янв 2019, 15:02

Какая именно мебль вам нужна, уточните, они же бывают разные.
old
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 13:08
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Re: Где заказать мебель?

Новое сообщение Мед » 01 янв 2019, 15:04

Есть https://mhliving.ru зайди и посмотрите. Вы могли бы и в интернете поискать, есть же много магазинов, только нужно их искать.
Мед
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:53
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