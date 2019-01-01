Хочу суши, как их готовить или лучше из заказать?

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Хочу суши, как их готовить или лучше из заказать?

Новое сообщение Мед » 01 янв 2019, 15:07

Хочу суши, как их готовить или лучше из заказать?


Мед
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:53
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Re: Хочу суши, как их готовить или лучше из заказать?

Новое сообщение Karl » 01 янв 2019, 15:11

Раз не умеете готовить, то лучше заказнуть.
Karl
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:33
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Re: Хочу суши, как их готовить или лучше из заказать?

Новое сообщение old » 01 янв 2019, 15:13

Доставка роллов soho.menu , а можно и в ресторане покушать или заказать. Ну если не умеете готовить, то, не советую и стараться, еду пожалейте :D
old
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 13:08
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