Хочу суши, как их готовить или лучше из заказать?
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Хочу суши, как их готовить или лучше из заказать?
Хочу суши, как их готовить или лучше из заказать?
- Мед
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:53
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Re: Хочу суши, как их готовить или лучше из заказать?
Раз не умеете готовить, то лучше заказнуть.
- Karl
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:33
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Re: Хочу суши, как их готовить или лучше из заказать?
Доставка роллов soho.menu , а можно и в ресторане покушать или заказать. Ну если не умеете готовить, то, не советую и стараться, еду пожалейте
- old
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 дек 2018, 13:08
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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