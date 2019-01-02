antina » 02 янв 2019, 18:49

Бесплатный игровой автомат Attila от Novomatic поставляется с 5 барабанами, 3 рядами и 10 регулируемыми выигрышными линиями. Сможете ли вы встретиться с великим варварским завоевателем и присоединиться к его кампании? Если хотите - победа и награда ждут вас!

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Начните с выбора количества выигрышных линий в игре и сделайте ставку. Теперь вращайте барабаны и подбирайте символы, чтобы получить выигрышные комбинации. Чтобы было проще, разработчики добавили в игру символ Wild. Это похоже на большой портрет Аттилы и служит заменой игровых символов, кроме специальных. После того, как вы соберете три или более символов с Хун-хостом, вы получите бесплатные вращения и начнется бонусная игра. Есть 16 бесплатных вращений, и вы получите больше, если символы Хун Хозяин снова появятся на барабанах. И еще одна особенность этой функции - все ваши выигрыши во время бесплатных вращений будут утроены!

Вы рискованный и хотите увеличить свой выигрыш? Вот еще одна особенность для вас! Вы можете удвоить свой выигрыш в любое время. Просто поиграйте в мини-игру и попытайтесь угадать, какого цвета будет последняя карта в перетасовке. Если вы угадаете правильно - вы можете взять свой удвоенный выигрыш или попытаться угадать еще раз. Если вы сделаете неправильное предположение, все ваши кредиты за раунд исчезнут.