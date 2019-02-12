Как относитесь к казино?
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Как относитесь к казино?
Часто играете? Какие суммы выигрываете? Что посоветуете новичкам?
- PolinaWest
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
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Re: Как относитесь к казино?
я играю на акуле, вроде бы нормально, вот только в прошлый раз мне деньги не пришли, обращался в тех сказали что выплатили, но на счету нету
- Anaconda
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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