Как относитесь к казино?

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Как относитесь к казино?

Новое сообщение PolinaWest » 12 фев 2019, 23:58

Часто играете? Какие суммы выигрываете? Что посоветуете новичкам?


PolinaWest
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
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Re: Как относитесь к казино?

Новое сообщение Anaconda » 13 фев 2019, 14:27

я играю на акуле, вроде бы нормально, вот только в прошлый раз мне деньги не пришли, обращался в тех сказали что выплатили, но на счету нету
Anaconda
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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