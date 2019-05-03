Покупка криптовалюты

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Покупка криптовалюты

Новое сообщение Laurent » 03 май 2019, 03:03

Мне для работы нужна криптовалюта и мне нужно ее купить,вы мне можете подсказать где я могу ее купить по хорошей цене и по хорошему курсу ?


Laurent
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Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Покупка криптовалюты

Новое сообщение Liberator » 03 май 2019, 05:03

Ну это вам лучше всего смотреть по различным биржам потому что так будет на много лучше так как вы сможете для себя выбрать самую подходящую биржу либо же обменник.
Liberator
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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