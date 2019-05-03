Покупка криптовалюты
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Покупка криптовалюты
Мне для работы нужна криптовалюта и мне нужно ее купить,вы мне можете подсказать где я могу ее купить по хорошей цене и по хорошему курсу ?
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Покупка криптовалюты
Ну это вам лучше всего смотреть по различным биржам потому что так будет на много лучше так как вы сможете для себя выбрать самую подходящую биржу либо же обменник.
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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