Мониторинг транспорта

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Мониторинг транспорта

Новое сообщение ymka » 04 май 2019, 23:39

Всем привет и хорошего настроения. Подскажите форумчане, реально вообще, каким-нибудь образом проследить за гружённой фурой, если да, то как это сделать.


ymka
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
Вернуться к началу

Re: Мониторинг транспорта

Новое сообщение Вармолей » 04 май 2019, 23:40

Может через спутник как-то можно, хотя я точно в этом не уверен и не знаю каким образом это сделать.
Вармолей
Читатель
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
Вернуться к началу

Re: Мониторинг транспорта

Новое сообщение vivary » 04 май 2019, 23:42

Чтобы проследить за любым транспортом, необходима особая спутниковая система слежения, вы её к слову вот тут заказать сможете http://www.trackgps.ru Эта компания без помощи других производит трекеры и разрабатывает ГЛОНАСС и GPS мониторинг для легковых, грузовых транспортных средств и спецтехники.
vivary
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group