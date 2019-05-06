Печать на футболках

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Печать на футболках

Новое сообщение Liberator » 06 май 2019, 01:36

Мне для конкурса и розыгрыша нужно сделать свои футболки с печатью моего логотипа и вот я ищу где в Москве смогу сделать печать,можете посоветовать ?


Liberator
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Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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