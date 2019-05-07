Линзы
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Линзы
Вот зрение падать начало, решил контактные линзы купить, очки уже есть. Какие посоветовали бы брать?
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Линзы
Покупаю качественные линзы. Мне их знакомый врач рекомендовал, он известный окулист, не верить мне ему просто нет смысла... Так что и вам посоветую.
- vivary
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Линзы
Я уже 2-ой год однодневные контактные линзы Acuvue Moist http://www.linzy.ru/acuvue / ношу, до них перепробовала несколько марок, но в них глаза сохли, а Acuvue Moist владеют завышенными увлажняющими качествами, так что мне они больше остальных подступают.
- Вармолей
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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