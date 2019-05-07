Линзы

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Линзы

Новое сообщение ymka » 07 май 2019, 21:29

Вот зрение падать начало, решил контактные линзы купить, очки уже есть. Какие посоветовали бы брать?


ymka
Писатель
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
Вернуться к началу

Re: Линзы

Новое сообщение vivary » 07 май 2019, 21:30

Покупаю качественные линзы. Мне их знакомый врач рекомендовал, он известный окулист, не верить мне ему просто нет смысла... Так что и вам посоветую.
vivary
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
Вернуться к началу

Re: Линзы

Новое сообщение Вармолей » 07 май 2019, 21:31

Я уже 2-ой год однодневные контактные линзы Acuvue Moist http://www.linzy.ru/acuvue / ношу, до них перепробовала несколько марок, но в них глаза сохли, а Acuvue Moist владеют завышенными увлажняющими качествами, так что мне они больше остальных подступают.
Вармолей
Читатель
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Вармолей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group