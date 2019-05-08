Юридический перевод
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Юридический перевод
У меня имеется своя компания в Москве и последнее время у меня началось тесное сотрудничество с зарубежными компаниями и мне начало требоваться делать юридические переводы различных договоров, подскажите куда я могу обращаться на счет переводов?
- Вармолей
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Юридический перевод
Перевод я думаю вам может сделать просто какой нибудь переводчик которого можно даже найти на каком нибудь сайте фриланс биржи на пример,обычно там есть хорошие знатоки иностранных языков.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Юридический перевод
мне пришлось на почти всех ресурсах спрашивать и интересоваться, мне посоветовали бюро переводов http://www.topgroup.by они как раз занимаются правовыми переводами, мне перевод сделали сильно отлично и ожидать длительно не пришлось. Так что советую!
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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