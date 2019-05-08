Юридический перевод

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Юридический перевод

Новое сообщение Вармолей » 08 май 2019, 00:34

У меня имеется своя компания в Москве и последнее время у меня началось тесное сотрудничество с зарубежными компаниями и мне начало требоваться делать юридические переводы различных договоров, подскажите куда я могу обращаться на счет переводов?


Вармолей
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Re: Юридический перевод

Новое сообщение ymka » 08 май 2019, 00:34

Перевод я думаю вам может сделать просто какой нибудь переводчик которого можно даже найти на каком нибудь сайте фриланс биржи на пример,обычно там есть хорошие знатоки иностранных языков.
ymka
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Re: Юридический перевод

Новое сообщение vivary » 08 май 2019, 00:36

мне пришлось на почти всех ресурсах спрашивать и интересоваться, мне посоветовали бюро переводов http://www.topgroup.by они как раз занимаются правовыми переводами, мне перевод сделали сильно отлично и ожидать длительно не пришлось. Так что советую!
vivary
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