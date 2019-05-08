Оборудование
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Оборудование
Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается производством насосного оборудования. И дабы не подвести коллектив в выборе не того сервиса. я решил обратиться к вам, и я надеюсь что вы мне поможете, заранее спасибо.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Оборудование
ПРИВЕТ...не понимаю когда такие вопросы задают на форумах когда все есть в открытом доступе..ищите в поисковиках, смотрите по отзывам. неужели вы думаете на таких форумах вам кто то даст ответ?
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Оборудование
я обратился к вебу, где тоже провел чрезвычайно большое количество времени., но в конечном итоге я все же нашел решение на интернет-ресурсе https://ewi-engineering.com.ua Потому что там работают мастера с чрезвычайно огромным опытом роботы, не считая этого качество и скорость обслуживания там было на чрезвычайно высочайшем уровне, ну и также необходимо отметить что там продают чрезвычайно большой выбор разного типа оборудования, а стоимость на него там полностью применимые.
- Вармолей
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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