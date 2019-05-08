Оборудование

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Оборудование

Новое сообщение ymka » 08 май 2019, 00:49

Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается производством насосного оборудования. И дабы не подвести коллектив в выборе не того сервиса. я решил обратиться к вам, и я надеюсь что вы мне поможете, заранее спасибо.


ymka
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Сообщения: 58
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Оборудование

Новое сообщение vivary » 08 май 2019, 00:50

ПРИВЕТ...не понимаю когда такие вопросы задают на форумах когда все есть в открытом доступе..ищите в поисковиках, смотрите по отзывам. неужели вы думаете на таких форумах вам кто то даст ответ?
vivary
Читатель
 
Сообщения: 8
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Re: Оборудование

Новое сообщение Вармолей » 08 май 2019, 00:51

я обратился к вебу, где тоже провел чрезвычайно большое количество времени., но в конечном итоге я все же нашел решение на интернет-ресурсе https://ewi-engineering.com.ua Потому что там работают мастера с чрезвычайно огромным опытом роботы, не считая этого качество и скорость обслуживания там было на чрезвычайно высочайшем уровне, ну и также необходимо отметить что там продают чрезвычайно большой выбор разного типа оборудования, а стоимость на него там полностью применимые.
Вармолей
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