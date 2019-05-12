Детский клуб Smile
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Детский клуб Smile
Всем привет,живу в Днепре и у сына был день рождения и мы не знали где отметить,чтоб не дома.Друзья посоветовали нам детский клуб Smile,который находится в ТЦ Гранд Плаза.Мы позвонили договорились,чтоб у них отметить.И мы были очень рады,что туда обратились,так как дети были счастливые,много игор,очень классные и веселые аниматоры.Теперь я знаю где можно отметить детский день рождения
- Bodia89
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 01:01
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