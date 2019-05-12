Детский клуб Smile

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Детский клуб Smile

Новое сообщение Bodia89 » 12 май 2019, 09:36

Всем привет,живу в Днепре и у сына был день рождения и мы не знали где отметить,чтоб не дома.Друзья посоветовали нам детский клуб Smile,который находится в ТЦ Гранд Плаза.Мы позвонили договорились,чтоб у них отметить.И мы были очень рады,что туда обратились,так как дети были счастливые,много игор,очень классные и веселые аниматоры.Теперь я знаю где можно отметить детский день рождения


Bodia89
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