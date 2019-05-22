Земельный спор с соседями

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Земельный спор с соседями

Новое сообщение Alyabyev » 22 май 2019, 18:10

У меня с моими соседями возник спор на счет земли и они говорят что часть моей территории принадлежит им,подскажите куда в Москве обратиться на счет юридических услуг ?


Alyabyev
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Alyabyev и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group