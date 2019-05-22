Земельный спор с соседями
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Земельный спор с соседями
У меня с моими соседями возник спор на счет земли и они говорят что часть моей территории принадлежит им,подскажите куда в Москве обратиться на счет юридических услуг ?
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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