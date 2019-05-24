Сельскохозяйственные земли

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Сельскохозяйственные земли

Новое сообщение Flyer » 24 май 2019, 22:49

В этом году решил начать заниматься выращиванием различной с/х продукции и для этого мне необходимо приобрести землю,вы мне можете подсказать где в Москве можно купить ее ?


Flyer
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Сообщения: 19
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Re: Сельскохозяйственные земли

Новое сообщение Liberator » 25 май 2019, 01:11

Для этого вам конечно же придется брать в аренду землю что будет сильно дорого в любом случае,просто также стоит вам учитывать что такие земли будут далеко находиться.
Liberator
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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