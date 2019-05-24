Сельскохозяйственные земли
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Сельскохозяйственные земли
В этом году решил начать заниматься выращиванием различной с/х продукции и для этого мне необходимо приобрести землю,вы мне можете подсказать где в Москве можно купить ее ?
- Flyer
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Сельскохозяйственные земли
Для этого вам конечно же придется брать в аренду землю что будет сильно дорого в любом случае,просто также стоит вам учитывать что такие земли будут далеко находиться.
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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