Двери

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Двери

Новое сообщение Вармолей » 08 июн 2019, 23:15

Хочу в квартире установить раздвижные двери, подскажите к кому можно обратиться чтобы сделали такую работу?


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Двери

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 23:17

От себя советую для вас компанию Сириус. У компании можно приобрести подобные двери, а спецы сделают для вас установку!
ymka
Писатель
 
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Двери

Новое сообщение vivary » 08 июн 2019, 23:18

Передовые раздвижные системы можно приобрести в магазине компании https://peral.ua Мне приглянулся выбор таковых систем в магазине и для собственного кабинета уже сделал заказ, потому магазин советую!
vivary
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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