Мебель

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Мебель

Новое сообщение vivary » 08 июн 2019, 23:21

Я хочу купить новую мебель на своей кухне, но я хожу по магазинам и не могу найти хороший вариант, вы, вероятно, можете сказать мне, где в Минске я могу получить хорошую мебель?


vivary
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Мебель

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 23:22

К сожалению, почти все наши магазины продают не очень хорошую мебель, потому что я уже купил мебель в прихожей для себя и начал ломаться, советую обратить внимание на качество.
ymka
Писатель
 
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Мебель

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 23:26

К слову брать готовую мебель мне никогда не нравилось так что я предпочитал как то постоянно на заказ ее брать да и найти где заказать неплохую тоже ведь не попросту,я заказывал мебель в данной компании https://omebel.by они делают хорошую мебель из высококачественного материала и отменно,так что сможете у них заказать.
ymka
Писатель
 
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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