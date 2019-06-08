Мебель
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Мебель
Я хочу купить новую мебель на своей кухне, но я хожу по магазинам и не могу найти хороший вариант, вы, вероятно, можете сказать мне, где в Минске я могу получить хорошую мебель?
- vivary
- Читатель
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
-
Re: Мебель
К сожалению, почти все наши магазины продают не очень хорошую мебель, потому что я уже купил мебель в прихожей для себя и начал ломаться, советую обратить внимание на качество.
- ymka
- Писатель
-
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
-
Re: Мебель
К слову брать готовую мебель мне никогда не нравилось так что я предпочитал как то постоянно на заказ ее брать да и найти где заказать неплохую тоже ведь не попросту,я заказывал мебель в данной компании https://omebel.by они делают хорошую мебель из высококачественного материала и отменно,так что сможете у них заказать.
- ymka
- Писатель
-
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7