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Когда ты с юмором shurik » 13 июн 2019, 23:37 Шоу «Comedy Баттл» очень полюбилось, всем советую! Очень современное юмористическое шоу, некое продолжение передачи «Смех без правил». Мне нравиться атмосфера, ведущий, судьи и участники все сложилось в интересную картинку. http://www.comedy-batl.ru/novosti/kamedi-battl-29-vyipusk-ot-17-08-2018.html Передача призвана открывать для нас интересных юмористов и дарит им возможность заработать на этом. Судьи достаточно объективны, делают замечания справедливые, однако грустно прощаться с действительно талантливыми ребятами. Несомненным плюсом является возможность комика по пробовать свои силы вновь в новом сезоне. Проводят ли для участников инструктаж по технике безопасности? Шоу однозначно заслуживает внимания!



shurik Сообщения: 1 Зарегистрирован: 13 июн 2019, 23:35 Личное сообщение Вернуться к началу

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