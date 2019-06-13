Когда ты с юмором
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Когда ты с юмором
Шоу «Comedy Баттл» очень полюбилось, всем советую! Очень современное юмористическое шоу, некое продолжение передачи «Смех без правил». Мне нравиться атмосфера, ведущий, судьи и участники все сложилось в интересную картинку.http://www.comedy-batl.ru/novosti/kamedi-battl-29-vyipusk-ot-17-08-2018.html Передача призвана открывать для нас интересных юмористов и дарит им возможность заработать на этом. Судьи достаточно объективны, делают замечания справедливые, однако грустно прощаться с действительно талантливыми ребятами. Несомненным плюсом является возможность комика по пробовать свои силы вновь в новом сезоне. Проводят ли для участников инструктаж по технике безопасности? Шоу однозначно заслуживает внимания!
- shurik
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 июн 2019, 23:35
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7