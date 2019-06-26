Давайте поговорим
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Давайте поговорим
Мне очень нравиться передача «Пусть говорят» за то, что все истории в ней реальные. Люблю эту передачу, не сомневаюсь что она на реальных событиях, ведь придумать такое невозможно! То, что в передачу обращаются абсолютно разные люди говорит доверии народа.https://pust-govorjat.su/novosti/pust-govoryat-vyipusk-ot-01-04-2019.html Обсуждение в формате этой телепередачи позволяет разобраться гораздо лучше в разного рода ситуациях. Большая заслуга ведущего в успешности каждого эфира, внимательность к участникам, сопереживание, умение предотвратить надвигающуюся бурю, задача не из простых. В передаче также можно узнать последние новости. А что вас зацепило в пусть говорят?
- grove
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 июн 2019, 22:04
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