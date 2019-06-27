Информация про криптовалюту?

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Информация про криптовалюту?

Новое сообщение Vimpelcom » 27 июн 2019, 11:34

Сейчас многие во многих местах в интернете говорят что криптовалюта уже не то что было изначально а я вот думал заняться как раз ею, скажите где я могу узнавать самую точную информацию?


Vimpelcom
 
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Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:03
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