Поверь в себя!

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Поверь в себя!

Новое сообщение narcisik32 » 30 июн 2019, 23:03

Очень люблю передачу «Я могу! »! Формат проекта не похож на другие передачи о талантах, потому как для участия приглашаются невероятные люди из народа, со всех уголков России. В шоу главное необычные способности, обман исключен. https://ja-mogu.ru/bez-rubriki/ya-mogu-vyipusk-ot-04-02-2018.htmlСмотрю шоу постоянно и не перестаю восхищаться силой воли таких людей. Жаль, что шоу выходит только раз в неделю, хочу смотреть его каждый день. Шоу также дает участнику цель, попасть в книгу рекордов. Это отличная возможность талантливому человеку заявить о себе. Поражает, какое невероятное человеческое тело.


narcisik32
 
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Зарегистрирован: 30 июн 2019, 23:01
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