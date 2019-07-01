Как сделать тело здоровым?
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Как сделать тело здоровым?
Создатели «Жить здорово! » молодцы, ни с чем не сравнить! Женщины, конечно, более частые зрители программы, ведь вопросами чистоты и полезности питания чаще задаются именно они. «Жить здорово! » очень больше внимание уделяет просвещению молодежи, дабы предупредить и уберечь от ошибок, например выдавливания прыщей. Ненавязчивая песенка в начале телешоу, позитивные ведущие, шутки, юмор, наглядные тесты, беседы с гостями. https://zhiti-zdorovo.ru/vse-vypuski/zhit-zdorovo-vyipusk-ot-25-marta-2019.htmlЗдорово, что кто то из приглашенных гостей прямо в студии может получить консультацию специалистов. Проверила на себе совет от ведущих, ложиться спать не позднее одиннадцати вечера, ведь в это время формируется иммунная система. Шоу не только познавательное, но и веселое, с юмором рассказывает о науке.
- zhivcik
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 23:39
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