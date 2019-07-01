Модераторы: more, bot, translate

Как сделать тело здоровым? zhivcik » 01 июл 2019, 23:40 Создатели «Жить здорово! » молодцы, ни с чем не сравнить! Женщины, конечно, более частые зрители программы, ведь вопросами чистоты и полезности питания чаще задаются именно они. «Жить здорово! » очень больше внимание уделяет просвещению молодежи, дабы предупредить и уберечь от ошибок, например выдавливания прыщей. Ненавязчивая песенка в начале телешоу, позитивные ведущие, шутки, юмор, наглядные тесты, беседы с гостями. https://zhiti-zdorovo.ru/vse-vypuski/zhit-zdorovo-vyipusk-ot-25-marta-2019.html Здорово, что кто то из приглашенных гостей прямо в студии может получить консультацию специалистов. Проверила на себе совет от ведущих, ложиться спать не позднее одиннадцати вечера, ведь в это время формируется иммунная система. Шоу не только познавательное, но и веселое, с юмором рассказывает о науке.



zhivcik Сообщения: 1 Зарегистрирован: 01 июл 2019, 23:39 Личное сообщение Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Перейти: Выберите форум ------------------ Дайджест Аналитика Обозрение (видео) Сделано в России Объявления Автомобили, транспорт, перевозки Жилье, мебель, сантехника Интернет, сайты, реклама Красота, косметика, мода, одежда Медицина, здоровье, спорт Недвижимость, строительство, ремонт Праздники, развлечения, досуг Работа, курсы, образование Техника, оборудование Торговля, коммерция, магазины Туризм, отдых, путешествия Финансы, деньги, инвестиции Бизнес Недвижимость Торговля Туризм Визы, таможня Ищу попутчика Курорты Албена Золотые Пески Солнечный Берег Общение Общие темы Автомобили Дети Здоровье и медицина Кулинария Культура Спорт Технологии Опросы Русские в Болгарии Знакомства Особенности языка Праздники Трудоустройство Фото и видео Учеба Юридические вопросы Библиотека Литература Музыка, Видео Наши проекты Банк-РУ БГ-Авто Олигархия Рублика За Русия на български Новини на български Новости на русском Произведено в Русия О форуме Администрация

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10