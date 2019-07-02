Мода для чайников
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Мода для чайников
«Модный приговор» просто уникальная передача о моде и преображениях. Это шоу покоряет яркостью и позитивом, чему доказательство огромное количество поклонников. В отличие от множества подобных шоу, «Модный приговор» более десяти лет существует на телевидении. https://modnyprigovor.ru/novosti/modnyiy-prigovor-vyipusk-ot-25-03-2019.htmlНеобычный формат модного шоу не может не привлечь. Ведь передача выглядит как суд, в котором существует и модный истец, ответчик и независимый эксперт. Ценные советы в сочетание с потрясающей энергетикой ведущего и яркими нарядами никого не оставляют равнодушным. Александр Васильев с невероятным позитивом и любовью помогает женщинам быть красивыми. Сыграв в такое перевоплощение героине невозможно остаться прежней. Никогда не попадала на передачу по телевизору в какое время она идет?
- modnik
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 июл 2019, 00:09
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