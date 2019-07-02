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Мода для чайников modnik » 02 июл 2019, 00:10 «Модный приговор» просто уникальная передача о моде и преображениях. Это шоу покоряет яркостью и позитивом, чему доказательство огромное количество поклонников. В отличие от множества подобных шоу, «Модный приговор» более десяти лет существует на телевидении. https://modnyprigovor.ru/novosti/modnyiy-prigovor-vyipusk-ot-25-03-2019.html Необычный формат модного шоу не может не привлечь. Ведь передача выглядит как суд, в котором существует и модный истец, ответчик и независимый эксперт. Ценные советы в сочетание с потрясающей энергетикой ведущего и яркими нарядами никого не оставляют равнодушным. Александр Васильев с невероятным позитивом и любовью помогает женщинам быть красивыми. Сыграв в такое перевоплощение героине невозможно остаться прежней. Никогда не попадала на передачу по телевизору в какое время она идет?



modnik Сообщения: 1 Зарегистрирован: 02 июл 2019, 00:09 Личное сообщение Вернуться к началу

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