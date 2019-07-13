Советский детектив
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Советский детектив
Лучшая детективная передача, которую я знаю! Каждый раз смотрю «Следствие вели» и развязка поражает своей не предсказуемостью. Программа «Следствие вели с Леонидом Каневским» очень грамотно построена, должное внимание уделяется мелочам, сотрудники и ведущий не упускают деталей преступлений. Порой, от некоторых выпусков не перестаю удивляться происходящему в те времена. https://sledstvie-veli2.ru/novosti/sledstvie-veli-vyipusk-ot-06-01-2019-ubil-radi-lyubvi.htmlПрограмма передает дух того времени, очень интересно узнавать о жизни в те времена. Каневский так умело рассуждает, и о жизни в Советском Союзе, и о преступлениях. Всем любителям детектива добро пожаловать в «Следствие вели»! Верите ли, что такое было на самом деле?
- cledopyt
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 09:30
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4