Посвящение в мир медицины
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Посвящение в мир медицины
Больше пяти лет смотрю передачу «Жить здорово! » очень многому она меня научила. После просмотра одного из выпусков стала соблюдать норму кофе, до этого не получалось потому, что люблю это напиток. В передаче ведущие призывают не бояться лечиться и не ждать пока болезнь станет необратимой. http://zdorovo-1tv.ru/novosti/zhit-zdorovo-vypusk-ot-08-04-2019.htmlТакже помогло мне телешоу в создании привычки питаться правильно, рассказывая о последствиях нездорового образа жизни. Хорошо, что шоу не выглядит серьезно, было бы скучно, как считаете? Думаю, что информация о здоровье в шоу достоверна, а вы? Особенно пожилым людям важно услышать советы, от таких экспертов. Рекомендую к просмотру, в любом выпуске найдете для себя что-нибудь новое.
- Korbin1
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 16 июл 2019, 00:17
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