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За кулисами славы tolkushow » 22 июл 2019, 22:39 «Ты не поверишь! » отличная передача, не похожа на другие! Смотреть всегда интересно, очень интригует. Информации в одной передаче очень много, потому смотреть ее всегда интересно. Разные сюжеты, разные знаменитости, за просмотром этой передачи ты точно не заскучаешь. https://ty-ne-poverish.ru/novosti/tyi-ne-poverish-vyipusk-ot-04-11-2018.html Мне очень нравится выпуск про то, когда знаменитости рассказывают как и кого им удавалось спасти. Также было интересно узнать, что Андрей Григорьев-Апполонов спас девочку которая упала с 3 этажа. Многие из новостей, рассказанных в выпусках «Ты не поверишь! » заставляют сопереживать любимым звездам. Как думаете, звезды хорошо относятся к этой «Ты не поверишь! »?



tolkushow Сообщения: 1 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 22:35 Личное сообщение Вернуться к началу

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