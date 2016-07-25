final » 25 июл 2016, 17:02

Добрый день! Я Лена из Харькова. Планирую поездку в Болгарию в сентябре. Я увлекаюсь пазлами, участвую в международных соревнованиях и просто люблю их собирать. Заходила на продажные частные форумы Болгарии, видела очень много классных пазлов. Подскажите, как мне их выкупить и привезти в Украину. Научите, пожалуйста. Кстати, если моя поездка состоится, могу что-нибудь привезти из Украины.