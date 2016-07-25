Пазлы в Болгарии

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Пазлы в Болгарии

Новое сообщение final » 25 июл 2016, 17:02

Добрый день! Я Лена из Харькова. Планирую поездку в Болгарию в сентябре. Я увлекаюсь пазлами, участвую в международных соревнованиях и просто люблю их собирать. Заходила на продажные частные форумы Болгарии, видела очень много классных пазлов. Подскажите, как мне их выкупить и привезти в Украину. Научите, пожалуйста. Кстати, если моя поездка состоится, могу что-нибудь привезти из Украины.


final
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 16:55
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Re: Пазлы в Болгарии

Новое сообщение Lechuy » 28 июл 2017, 15:10

Лето, солнце, жара. Кто-то на море, а кто-то я.
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Re: Пазлы в Болгарии

Новое сообщение Lechuy » 28 июл 2017, 15:11

Шеф меня так долго ругал сегодня, что я даже ляпнул "Да, дорогая".
Lechuy
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Re: Пазлы в Болгарии

Новое сообщение Lechuy » 28 июл 2017, 15:13

Для тех, кто не сумел решить свои проблемы, задав в прямом эфире вопрос Путину, в Россию привезли мощи Св.Николая-Чудотворца.
Lechuy
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Re: Пазлы в Болгарии

Новое сообщение Lechuy » 28 июл 2017, 15:13

Мы готовы были отлично провести лето, но оно провело всех нас.
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Re: Пазлы в Болгарии

Новое сообщение Lechuy » 28 июл 2017, 15:15

Сантехник уронил на ногу раковину в консерватории и взял самое чистое "ля" за всю историю заведения.
Lechuy
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