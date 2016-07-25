Пазлы в Болгарии
Модераторы: bot, more, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Пазлы в Болгарии
Добрый день! Я Лена из Харькова. Планирую поездку в Болгарию в сентябре. Я увлекаюсь пазлами, участвую в международных соревнованиях и просто люблю их собирать. Заходила на продажные частные форумы Болгарии, видела очень много классных пазлов. Подскажите, как мне их выкупить и привезти в Украину. Научите, пожалуйста. Кстати, если моя поездка состоится, могу что-нибудь привезти из Украины.
- final
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 июл 2016, 16:55
-
Re: Пазлы в Болгарии
Лето, солнце, жара. Кто-то на море, а кто-то я.
- Lechuy
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
-
Re: Пазлы в Болгарии
Шеф меня так долго ругал сегодня, что я даже ляпнул "Да, дорогая".
- Lechuy
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
-
Re: Пазлы в Болгарии
Для тех, кто не сумел решить свои проблемы, задав в прямом эфире вопрос Путину, в Россию привезли мощи Св.Николая-Чудотворца.
- Lechuy
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
-
Re: Пазлы в Болгарии
Мы готовы были отлично провести лето, но оно провело всех нас.
- Lechuy
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
-
Re: Пазлы в Болгарии
Сантехник уронил на ногу раковину в консерватории и взял самое чистое "ля" за всю историю заведения.
- Lechuy
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
-
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1