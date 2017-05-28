klonik » 28 май 2017, 16:32

Стрельба из арбалета В Москве

Мы располагаемся вблизи с Москвой, в красочном районе г. Домодедово в непосредственной доступности от главных транспортных линий. Своим клиентам мы предлагаем наиболее широкий перечень услуг по организации энергичного отдыха в городе Домодедово. К Вашим услугам пинг-понг http://www.hg-centre.ru/nastolnyj-tennis-v-domodedovo.html и дартс, пострелять из лука и спортивных арбалетов для всех возрастов.

Как таковых секций у нас нет, но кто именно отдаёт преимущество организовывать времяпровождение не просто динамично, но и с оттенком экстрима и романтики к Вашим услугам:

- Настольный теннис

- Стрельба из лука

- Стрельба из арбалета

- Игра в Дартс

- Кафе

и это ещё не всё!