Для тех, кто начинает изучать свою родословную

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Для тех, кто начинает изучать свою родословную

Новое сообщение kolyanikolia » 20 июн 2017, 18:36

Будет полезно знать тем, кто только собирается писать свою родословную. Читайте http://rodaved.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%8e/


kolyanikolia
 
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Зарегистрирован: 08 апр 2017, 17:21
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