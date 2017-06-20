Для тех, кто начинает изучать свою родословную
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Для тех, кто начинает изучать свою родословную
Будет полезно знать тем, кто только собирается писать свою родословную. Читайте http://rodaved.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%8e/
- kolyanikolia
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 апр 2017, 17:21
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