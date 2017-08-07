Что подарить тестю?

Модераторы: bot, more, translate

Ответить

Что подарить тестю?

Новое сообщение froda » 07 авг 2017, 21:42

Знаю только то, что он любит очень выезжать на природу, на рыбалку например или просто шашлычки пожарить. Может что-то на эту тематику, как думаете?


Аватара пользователя
froda
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 21:38
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group