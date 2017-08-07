Что подарить тестю?
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Что подарить тестю?
Знаю только то, что он любит очень выезжать на природу, на рыбалку например или просто шашлычки пожарить. Может что-то на эту тематику, как думаете?
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froda
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 авг 2017, 21:38
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