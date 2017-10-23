Подарок

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Подарок

Новое сообщение kerch » 23 окт 2017, 23:48

Хочу подарить девушке на ДР вот такой http://kankensale.ru/ryukzak-kanken-big/ рюкзак, что скажите о таком оригинальном подарке?


kerch
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Re: Подарок

Новое сообщение deggion » 12 дек 2017, 00:09

Можно подарить своим близким родным, а особенно женскому полу набор декоративных трафаретов, которыми они могут воспользоваться в создании уюта и различных рисунков с помощью таких трафаретов. Более информативный текст вы найдете на remoo.ru.
deggion
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