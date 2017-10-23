Подарок
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Подарок
Хочу подарить девушке на ДР вот такой http://kankensale.ru/ryukzak-kanken-big/ рюкзак, что скажите о таком оригинальном подарке?
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Подарок
Можно подарить своим близким родным, а особенно женскому полу набор декоративных трафаретов, которыми они могут воспользоваться в создании уюта и различных рисунков с помощью таких трафаретов. Более информативный текст вы найдете на remoo.ru.
- deggion
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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