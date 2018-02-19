Кристина » 20 фев 2018, 10:01

Сейчас играю в казино Вулкан, это казино одно из самых честных в России, по крайней мере среди казино в которых я играла.

Даже сегодня утром сделала несколько спинов в этом http://myrussianvulcan.com/ казино и могу сказать что пока мне удача с утра не фортит, но уверена что мне сегодня повезет, вот не знаю...у меня чуйка какая я то.