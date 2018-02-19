Где вы играете, в какие слоты пробовали себя, чего добиться удалось и с какими проблемами игры в казино вам лично довелось столкнуться?
В каком казино вы играете?
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В каком казино вы играете?
Расскажите о своем любимом казино.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: В каком казино вы играете?
У меня в любимых сразу несколько разных казино.
Обожаю конечно же казино Вулкан и Империя казино...пожалуй что у нас в России эти два казино из лучших.
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Re: В каком казино вы играете?
JardY писал(а):Расскажите о своем любимом казино.
Где вы играете, в какие слоты пробовали себя, чего добиться удалось и с какими проблемами игры в казино вам лично довелось столкнуться?
Вообще не играю в казино!!!
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Карви
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: В каком казино вы играете?
Сейчас играю в казино Вулкан, это казино одно из самых честных в России, по крайней мере среди казино в которых я играла.
Даже сегодня утром сделала несколько спинов в этом http://myrussianvulcan.com/ казино и могу сказать что пока мне удача с утра не фортит, но уверена что мне сегодня повезет, вот не знаю...у меня чуйка какая я то.
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: В каком казино вы играете?
Пора завязывать с такими играми, наступит однажды такой момент, что вы останетесь не с чем, а я думаю вы такого не хотите! Может лучше займетесь саморазвитием, начнете продвигаться в сом деле или пойдете куда-то выше, даже модно купить себе хорошое образование чтобы не тратить время и это поможет вам в делах http://1001diplomass.com/
- Kasl
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 13 май 2018, 09:38
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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