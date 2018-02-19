В каком казино вы играете?

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В каком казино вы играете?

Новое сообщение JardY » 19 фев 2018, 17:24

Расскажите о своем любимом казино.

Где вы играете, в какие слоты пробовали себя, чего добиться удалось и с какими проблемами игры в казино вам лично довелось столкнуться?



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Re: В каком казино вы играете?

Новое сообщение Харизма » 19 фев 2018, 17:46

У меня в любимых сразу несколько разных казино.

Обожаю конечно же казино Вулкан и Империя казино...пожалуй что у нас в России эти два казино из лучших.

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Re: В каком казино вы играете?

Новое сообщение Карви » 19 фев 2018, 17:53

JardY писал(а):Расскажите о своем любимом казино.

Где вы играете, в какие слоты пробовали себя, чего добиться удалось и с какими проблемами игры в казино вам лично довелось столкнуться?

Вообще не играю в казино!!!

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Re: В каком казино вы играете?

Новое сообщение Кристина » 20 фев 2018, 10:01

Сейчас играю в казино Вулкан, это казино одно из самых честных в России, по крайней мере среди казино в которых я играла.

Даже сегодня утром сделала несколько спинов в этом http://myrussianvulcan.com/ казино и могу сказать что пока мне удача с утра не фортит, но уверена что мне сегодня повезет, вот не знаю...у меня чуйка какая я то.

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Re: В каком казино вы играете?

Новое сообщение Kasl » 28 авг 2018, 19:57

Пора завязывать с такими играми, наступит однажды такой момент, что вы останетесь не с чем, а я думаю вы такого не хотите! Может лучше займетесь саморазвитием, начнете продвигаться в сом деле или пойдете куда-то выше, даже модно купить себе хорошое образование чтобы не тратить время и это поможет вам в делах http://1001diplomass.com/
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