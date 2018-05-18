Среди комментаторов будет и Ксения Собчак, а также Валерия Гай Германикой и Екатерина Мцитуридзе.
Планируете смотреть закрытие фестиваля? Я вот и открытие толком найти не могла, только сейчас узнала, что Кино тв и открытие показывали.
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Среди комментаторов будет и Ксения Собчак, а также Валерия Гай Германикой и Екатерина Мцитуридзе.
Планируете смотреть закрытие фестиваля? Я вот и открытие толком найти не могла, только сейчас узнала, что Кино тв и открытие показывали.
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