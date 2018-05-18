Закрытие Каннского фестиваля покажут на КИНО ТВ

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Закрытие Каннского фестиваля покажут на КИНО ТВ

Новое сообщение boggiyula » 18 май 2018, 19:33

Впервые за 25 лет покажут церемонию закрытия Каннского кинофестиваля в трансляции по Кино ТВ.

Среди комментаторов будет и Ксения Собчак, а также Валерия Гай Германикой и Екатерина Мцитуридзе.

Планируете смотреть закрытие фестиваля? Я вот и открытие толком найти не могла, только сейчас узнала, что Кино тв и открытие показывали.



boggiyula
 
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