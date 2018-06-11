Русское кино. Обсдудим?

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Русское кино. Обсдудим?

Новое сообщение boggiyula » 11 июн 2018, 13:55

Закончился Кинотавр 2018, много премьер достойных были представлены на фестивале.

"Ван Гоги" Сергея Ливнева один из тех фильмов, которые хочется посмотреть после обзора.

Следите за кинотавром? Какие премьеры русских фильмов вам понравились?

Есть любимые режиссеры, актеры?



boggiyula
 
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Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:07
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