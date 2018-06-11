boggiyula » 11 июн 2018, 13:55

Закончился Кинотавр 2018, много премьер достойных были представлены на фестивале.

"Ван Гоги" Сергея Ливнева один из тех фильмов, которые хочется посмотреть после обзора.

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