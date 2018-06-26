Вот недавно видела в одном магазине так называемый влажный корм.
А что можете сказать, имеет ли смысл вообще такой корм покупать?
Модераторы: more, bot, translate
Вот недавно видела в одном магазине так называемый влажный корм.
А что можете сказать, имеет ли смысл вообще такой корм покупать?
Сабрина писал(а):Покупаю корм для собак, у меня их четыре.
Вот недавно видела в одном магазине так называемый влажный корм.
А что можете сказать, имеет ли смысл вообще такой корм покупать?
Бредовый вопрос, конечно же можно.
Фактически нужно даже этот корм разнообразить, так что именно хочу заметить что покупайте для своей собаки такой вид корма. Найти же влажный корм в продаже можно вот здесь https://samizoo.ru/dlya-sobak/korm/vlazhnyy-korm/, оцените сами предложение.
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6