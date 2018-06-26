Нужно ли собакам давать влажный корм?

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Нужно ли собакам давать влажный корм?

Новое сообщение Сабрина » 26 июн 2018, 20:28

Покупаю корм для собак, у меня их четыре.

Вот недавно видела в одном магазине так называемый влажный корм.

А что можете сказать, имеет ли смысл вообще такой корм покупать?



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Re: Нужно ли собакам давать влажный корм?

Новое сообщение Симбиоза » 26 июн 2018, 20:51

Конечно нужно...причем эксперты советую этот корм в хорошем ассортименте давать.
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Re: Нужно ли собакам давать влажный корм?

Новое сообщение Карви » 26 июн 2018, 20:59

Сабрина писал(а):Покупаю корм для собак, у меня их четыре.

Вот недавно видела в одном магазине так называемый влажный корм.

А что можете сказать, имеет ли смысл вообще такой корм покупать?

Бредовый вопрос, конечно же можно.

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Re: Нужно ли собакам давать влажный корм?

Новое сообщение Харизма » 27 июн 2018, 13:09

Ну вообще профессионалы в области домашних любимцев рекомендуют постоянно давать влажный, подчеркиваю что именно важный, корм для собаки.

Фактически нужно даже этот корм разнообразить, так что именно хочу заметить что покупайте для своей собаки такой вид корма. Найти же влажный корм в продаже можно вот здесь https://samizoo.ru/dlya-sobak/korm/vlazhnyy-korm/, оцените сами предложение.

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Re: Нужно ли собакам давать влажный корм?

Новое сообщение nazar123 » 14 ноя 2018, 12:14

Как правил собакам подают на сколько я знаю сухой корм, большего им и не требуется. Больше вопрос в том какой фирмы корм и какого качества и с какими добавками. Я делаю заказ как правило в Интернет-магазине doggycouture.com.ua

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