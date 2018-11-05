Как приговор сделать эффективным

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Как приговор сделать эффективным

Новое сообщение Харизма » 05 ноя 2018, 16:23

Помогите, как сделать заговор на деньги эффективным.

В интернете достаточно много советов по поводу того как заговор сделать эффективным?



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Re: Как приговор сделать эффективным

Новое сообщение Сабрина » 05 ноя 2018, 19:12

Есть золотые правила по проведению таких ритуалов.

И наверное стоит сказать что в интернете как раз можно найти информацию по этому поводу.

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Re: Как приговор сделать эффективным

Новое сообщение Габриция » 07 ноя 2018, 11:42

Харизма писал(а):Помогите, как сделать заговор на деньги эффективным.

В интернете достаточно много советов по поводу того как заговор сделать эффективным?

Вас интересует заговор??? :)

Если так, оцените вот тут http://magiya-vedovstvo.ru/chto-nado-zn ... -zagovorov несколько советов по теме чтения заговоров.

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