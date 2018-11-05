В интернете достаточно много советов по поводу того как заговор сделать эффективным?
Как приговор сделать эффективным
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Как приговор сделать эффективным
Помогите, как сделать заговор на деньги эффективным.
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Re: Как приговор сделать эффективным
Есть золотые правила по проведению таких ритуалов.
И наверное стоит сказать что в интернете как раз можно найти информацию по этому поводу.
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Сабрина
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Как приговор сделать эффективным
Харизма писал(а):Помогите, как сделать заговор на деньги эффективным.
В интернете достаточно много советов по поводу того как заговор сделать эффективным?
Вас интересует заговор???
Если так, оцените вот тут http://magiya-vedovstvo.ru/chto-nado-zn ... -zagovorov несколько советов по теме чтения заговоров.
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Габриция
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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